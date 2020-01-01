توكنوميكس Strawberry Elephant (صباح الفر) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Strawberry Elephant (صباح الفر)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Strawberry Elephant (صباح الفر) Yo, check it out! Real Strawberry Elephant, we're talkin' 'bout the realest thing out there. This ain't your average crypto, folks; it's the "صباح الفرولة," aka the Mornin' of Strawburry. And guess what? This strawburry elephant is on the move! Strawburry Elephant, the smartest red crypto creature ya ever seen. And we can't forget about our buddy "ميمي مضحك" (funny Mimi) – keepin' things fun and lighthearted in our community. But hold up, here's the real deal: Zero tax, contracts renounced, and liquidity burned foreva'. We're talkin' 'bout 100% of the supply sent straight to Uniswap, and that LP? Yep, it's burnt to a crisp. This token is all 'bout the community, baby! Imagine rollin' through strawburry fields, sneakin' your way to success – that's the vibe here. Real Strawburry Elephant ain't just a token; it's a journey. So, stay tuned as we welcome this charmin' crypto character into the wild world of digital assets! What makes this project even more excitin' is its commitment to innovation. Real Strawburry Elephant is more than a meme coin; it's a game-changer. The team behind RSE is dedicated to pushin' the boundaries of what's possible in the crypto space. With groundbreaking features on the horizon, RSE is set to revolutionize how we interact with cryptocurrencies, all while maintainin' its signature whimsical charm. In a crypto world filled with uncertainty, Real Strawburry Elephant is a breath of fresh air. It's the perfect blend of entertainment and financial opportunity, appealin' to both seasoned investors and newcomers alike. So, whether you're a crypto enthusiast or just someone lookin' to have a little fun while makin' gains, keep an eye out for the Real Strawburry Elephant. This project is 'bout to take the crypto scene by storm, and you won't wanna miss out on the adventure! 🍓🐘💰 الموقع الرسمي: https://strawberryelephant.vip/ اشتر صباح الفر الآن!

توكنوميكس Strawberry Elephant (صباح الفر) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Strawberry Elephant (صباح الفر)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 51.24K $ 51.24K $ 51.24K إجمالي العرض: $ 936.08K $ 936.08K $ 936.08K العرض المتداول: $ 936.08K $ 936.08K $ 936.08K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 51.24K $ 51.24K $ 51.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.596441 $ 0.596441 $ 0.596441 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03046662 $ 0.03046662 $ 0.03046662 السعر الحالي: $ 0.054735 $ 0.054735 $ 0.054735 معرفة المزيد عن سعر Strawberry Elephant (صباح الفر)

توكنوميكس Strawberry Elephant (صباح الفر): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Strawberry Elephant (صباح الفر) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن صباح الفر التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن صباح الفر التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس صباح الفر، استكشف السعر المباشر لتوكن صباح الفر!

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