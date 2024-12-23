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سعر Strawberry Elephant (صباح الفر) المباشر لليوم هو USD 0.141998 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.92K . يتم تحديث سعر صباح الفر مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Strawberry Elephant الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 962.32 - تغيير سعر Strawberry Elephant خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 936.08K

أداء سعر Strawberry Elephant (صباح الفر) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strawberry Elephant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Strawberry Elephant مقابل USD هو $ +0.0039607218 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Strawberry Elephant مقابل USD هو $ +0.0254213907 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Strawberry Elephant مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0039607218 +2.79% 60 يوم $ +0.0254213907 +17.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Strawberry Elephant (صباح الفر)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Strawberry Elephant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.596441$ 0.596441 $ 0.596441 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.59%

معلومات سوق Strawberry Elephant (صباح الفر)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: