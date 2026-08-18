سعر Strawberita اليوم

السعر المباشر لمشروع Strawberita (STRAWBERITA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRAWBERITA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STRAWBERITA.

يحتل Strawberita حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,573.96، مع عرض متداول قدره 999.25M STRAWBERITA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRAWBERITA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STRAWBERITA بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-22.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Strawberita (STRAWBERITA)

القيمة السوقية $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K إمداد دورة التداول 999.25M 999.25M 999.25M إجمالي العرض 999,248,638.322131 999,248,638.322131 999,248,638.322131

القيمة السوقية الحالية لـ Strawberita هي $ 11.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRAWBERITA يبلغ 999.25M، مع إجمالي عرض 999248638.322131. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.57K.