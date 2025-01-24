سعر Stratum Exchange (STRAT)
سعر Stratum Exchange (STRAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STRAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stratum Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.51
- تغيير سعر Stratum Exchange خلال اليوم هو +3.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.58%
|30 يوم
|$ 0
|-20.23%
|60 يوم
|$ 0
|-16.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stratum Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
+3.58%
+0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STRAT is the native coin of Stratum Exchange. STRAT can be locked for veSTRAT for governance rights over the protocol
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