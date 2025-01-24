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سعر Stratum Exchange (STRAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STRAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stratum Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.51 - تغيير سعر Stratum Exchange خلال اليوم هو +3.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stratum Exchange (STRAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stratum Exchange مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.58% 30 يوم $ 0 -20.23% 60 يوم $ 0 -16.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stratum Exchange (STRAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stratum Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00102815$ 0.00102815 $ 0.00102815 عالية طوال الوقت $ 0.060518$ 0.060518 $ 0.060518 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) +3.58% تغير السعر (7 أيام) +0.10%

معلومات سوق Stratum Exchange (STRAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: