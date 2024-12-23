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سعر Stratis (STRAX) المباشر لليوم هو USD 0.076048 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.46M . يتم تحديث سعر STRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stratis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.40M - تغيير سعر Stratis خلال اليوم هو -19.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.68B

أداء سعر Stratis (STRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stratis مقابل USD هو $ -0.01807399414128537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stratis مقابل USD هو $ +0.0260883348 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stratis مقابل USD هو $ +0.0425735031 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stratis مقابل USD هو $ +0.02273220719083625 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01807399414128537 -19.20% 30 يوم $ +0.0260883348 +34.31% 60 يوم $ +0.0425735031 +55.98% 90 يوم $ +0.02273220719083625 +42.64%

تحليل سعر Stratis (STRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stratis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.074796$ 0.074796 $ 0.074796 24 ساعة مرتفع $ 0.100236$ 0.100236 $ 0.100236 عالية طوال الوقت $ 22.77$ 22.77 $ 22.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -19.20% تغير السعر (7 أيام) +13.66%

معلومات سوق Stratis (STRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: