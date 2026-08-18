سعر Strategic Super Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Strategic Super Reserve (SSR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SSR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SSR.

يحتل Strategic Super Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 373,970، مع عرض متداول قدره 1.00B SSR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SSR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01655851، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SSR بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-1.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 879.05.

معلومات سوق Strategic Super Reserve (SSR)

القيمة السوقية $ 373.97K$ 373.97K $ 373.97K الحجم (24 ساعة) $ 879.05$ 879.05 $ 879.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 373.97K$ 373.97K $ 373.97K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Strategic Super Reserve هي $ 373.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 879.05. العرض المتداول لـ SSR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 373.97K.