سعر Strategic Solana Reserve (SSR)
سعر Strategic Solana Reserve (SSR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.72K. يتم تحديث سعر SSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Strategic Solana Reserve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.56K
- تغيير سعر Strategic Solana Reserve خلال اليوم هو -0.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.83%
|30 يوم
|$ 0
|+29.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Strategic Solana Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-0.83%
-4.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.
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