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سعر Strategic Solana Reserve (SSR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.72K . يتم تحديث سعر SSR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Strategic Solana Reserve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.56K - تغيير سعر Strategic Solana Reserve خلال اليوم هو -0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Strategic Solana Reserve (SSR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Strategic Solana Reserve مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.83% 30 يوم $ 0 +29.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Strategic Solana Reserve (SSR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Strategic Solana Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00178207$ 0.00178207 $ 0.00178207 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -0.83% تغير السعر (7 أيام) -4.17%

معلومات سوق Strategic Solana Reserve (SSR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: