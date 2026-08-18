سعر Strategic Oil Supply اليوم

السعر المباشر لمشروع Strategic Oil Supply (SOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOS.

يحتل Strategic Oil Supply حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 90,829، مع عرض متداول قدره 999.99M SOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00976314، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOS بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و-18.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Strategic Oil Supply (SOS)

القيمة السوقية $ 90.83K$ 90.83K $ 90.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 90.83K$ 90.83K $ 90.83K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,988,091.981633 999,988,091.981633 999,988,091.981633

القيمة السوقية الحالية لـ Strategic Oil Supply هي $ 90.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOS يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999988091.981633. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.83K.