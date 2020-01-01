توكنوميكس Strategic Meme Reserve (SMR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Strategic Meme Reserve (SMR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Strategic Meme Reserve (SMR) The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance. الموقع الرسمي: https://strategicreserve.meme اشتر SMR الآن!

توكنوميكس Strategic Meme Reserve (SMR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Strategic Meme Reserve (SMR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 109.08K $ 109.08K $ 109.08K إجمالي العرض: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M العرض المتداول: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 109.08K $ 109.08K $ 109.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00147563 $ 0.00147563 $ 0.00147563 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001091 $ 0.0001091 $ 0.0001091 معرفة المزيد عن سعر Strategic Meme Reserve (SMR)

توكنوميكس Strategic Meme Reserve (SMR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Strategic Meme Reserve (SMR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMR، استكشف السعر المباشر لتوكن SMR!

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