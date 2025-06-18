احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SMR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SMR.

سعر Strategic Meme Reserve (SMR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.36K . يتم تحديث سعر SMR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Strategic Meme Reserve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Strategic Meme Reserve خلال اليوم هو -15.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M

أداء سعر Strategic Meme Reserve (SMR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strategic Meme Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Strategic Meme Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Strategic Meme Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Strategic Meme Reserve مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.68% 30 يوم $ 0 -17.54% 60 يوم $ 0 +5.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Strategic Meme Reserve (SMR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Strategic Meme Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00147563$ 0.00147563 $ 0.00147563 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -15.68% تغير السعر (7 أيام) -11.49%

معلومات سوق Strategic Meme Reserve (SMR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: