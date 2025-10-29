معلومات سعر Strategic ETH Reserve (SΞR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.283912$ 0.283912 $ 0.283912 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -2.88% تغير السعر (7 أيام) +23.75% تغير السعر (7 أيام) +23.75%

سعر Strategic ETH Reserve (SΞR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SΞR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSΞR على الإطلاق هو $ 0.283912، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SΞR -0.43% على مدار الساعة الماضية، -2.88% على مدار 24 ساعة، و +23.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Strategic ETH Reserve (SΞR)

القيمة السوقية $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Strategic ETH Reserve هي $ 54.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SΞR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.66K.