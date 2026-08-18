سعر Strategic Bitcoin Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Strategic Bitcoin Reserve (SBR) اليوم هو $ 0.01844553، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SBR الحالي إلى USD هو $ 0.01844553 لكل SBR.

يحتل Strategic Bitcoin Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 388,135، مع عرض متداول قدره 21.04M SBR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SBR بين $ 0.01822449 (أدنى) و$ 0.01844997 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01428915.

على المدى القصير، تحرك SBR بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و+6.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 391.13K.

معلومات سوق Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

القيمة السوقية $ 388.14K$ 388.14K $ 388.14K الحجم (24 ساعة) $ 391.13K$ 391.13K $ 391.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 388.14K$ 388.14K $ 388.14K إمداد دورة التداول 21.04M 21.04M 21.04M إجمالي العرض 21,042,069.0 21,042,069.0 21,042,069.0

القيمة السوقية الحالية لـ Strategic Bitcoin Reserve هي $ 388.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 391.13K. العرض المتداول لـ SBR يبلغ 21.04M، مع إجمالي عرض 21042069.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 388.14K.