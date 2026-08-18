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سعر Strategic Bitcoin Reserve المباشر اليوم هو 0.01844553 USD. القيمة السوقية لـ SBR هي 388,135 USD. تابع تحديثات أسعار SBR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Strategic Bitcoin Reserve المباشر اليوم هو 0.01844553 USD. القيمة السوقية لـ SBR هي 388,135 USD. تابع تحديثات أسعار SBR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو SBR

الموقع الرسمي لـ SBR

اقتصاد توكن SBR

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سعر Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SBR إلى USD:

$0.01844478
$0.01844478$0.01844478
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Strategic Bitcoin Reserve (SBR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:25:45 (UTC+8)

سعر Strategic Bitcoin Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Strategic Bitcoin Reserve (SBR) اليوم هو $ 0.01844553، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SBR الحالي إلى USD هو $ 0.01844553 لكل SBR.

يحتل Strategic Bitcoin Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 388,135، مع عرض متداول قدره 21.04M SBR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SBR بين $ 0.01822449 (أدنى) و$ 0.01844997 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01428915.

على المدى القصير، تحرك SBR بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و+6.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 391.13K.

معلومات سوق Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

$ 388.14K
$ 388.14K$ 388.14K

$ 391.13K
$ 391.13K$ 391.13K

$ 388.14K
$ 388.14K$ 388.14K

21.04M
21.04M 21.04M

21,042,069.0
21,042,069.0 21,042,069.0

القيمة السوقية الحالية لـ Strategic Bitcoin Reserve هي $ 388.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 391.13K. العرض المتداول لـ SBR يبلغ 21.04M، مع إجمالي عرض 21042069.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 388.14K.

سجل سعر Strategic Bitcoin Reserve بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01822449
$ 0.01822449$ 0.01822449
24 ساعة منخفض
$ 0.01844997
$ 0.01844997$ 0.01844997
24 ساعة مرتفع

$ 0.01822449
$ 0.01822449$ 0.01822449

$ 0.01844997
$ 0.01844997$ 0.01844997

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 0.01428915
$ 0.01428915$ 0.01428915

+0.27%

+1.21%

+6.28%

+6.28%

سجل سعر Strategic Bitcoin Reserve (SBR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strategic Bitcoin Reserve مقابل USD هو $ +0.00021984 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Strategic Bitcoin Reserve مقابل USD هو $ +0.0009517985 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Strategic Bitcoin Reserve مقابل USD هو $ -0.0046076011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Strategic Bitcoin Reserve مقابل USD هو $ -0.000000117527208984 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00021984+1.21%
30 يوم$ +0.0009517985+5.16%
60 يوم$ -0.0046076011-24.97%
90 يوم$ -0.000000117527208984-0.00%

توقعات أسعار Strategic Bitcoin Reserve

Strategic Bitcoin Reserve (SBR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SBR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStrategic Bitcoin Reserve (SBR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Strategic Bitcoin Reserve نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Strategic Bitcoin Reserve الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SBR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Strategic Bitcoin Reserve.

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المصدر Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMemePolitiFi

نبذة عن Strategic Bitcoin Reserve

ما هو السعر الحالي لـ Strategic Bitcoin Reserve؟

السعر المباشر لـ Strategic Bitcoin Reserve (SBR) هو $0.01844553 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Strategic Bitcoin Reserve في السوق؟

تحتلّ Strategic Bitcoin Reserve حاليًا المرتبة #3865 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $388135. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ SBR؟

يبلغ المعروض المتداول لـ SBR 21042069.0 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Strategic Bitcoin Reserve خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Strategic Bitcoin Reserve ضمن نطاق يتراوح بين $0.01822449 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.01844997 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Strategic Bitcoin Reserve عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Strategic Bitcoin Reserve أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $4.31، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $0.01428915. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول SBR اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Strategic Bitcoin Reserve؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 1.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Meme,Ethereum Ecosystem,PolitiFi. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Strategic Bitcoin Reserve

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:25:45 (UTC+8)

تحديثات Strategic Bitcoin Reserve (SBR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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