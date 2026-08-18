سعر Strata Senior USDe اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Senior USDe (SRUSDE) اليوم هو $ 1.029، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SRUSDE الحالي إلى USD هو $ 1.029 لكل SRUSDE.

يحتل Strata Senior USDe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,068,579، مع عرض متداول قدره 54.51M SRUSDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SRUSDE بين $ 1.028 (أدنى) و$ 1.03 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.034، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.51195.

على المدى القصير، تحرك SRUSDE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.25K.

معلومات سوق Strata Senior USDe (SRUSDE)

القيمة السوقية $ 56.07M$ 56.07M $ 56.07M الحجم (24 ساعة) $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.07M$ 56.07M $ 56.07M إمداد دورة التداول 54.51M 54.51M 54.51M إجمالي العرض 54,512,110.77707601 54,512,110.77707601 54,512,110.77707601

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Senior USDe هي $ 56.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.25K. العرض المتداول لـ SRUSDE يبلغ 54.51M، مع إجمالي عرض 54512110.77707601. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.07M.