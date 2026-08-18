سعر Strata Senior USDat اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Senior USDat (SRUSDAT) اليوم هو $ 1.023، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SRUSDAT الحالي إلى USD هو $ 1.023 لكل SRUSDAT.

يحتل Strata Senior USDat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,268,683، مع عرض متداول قدره 4.17M SRUSDAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SRUSDAT بين $ 1.023 (أدنى) و$ 1.023 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.023، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.017.

على المدى القصير، تحرك SRUSDAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Strata Senior USDat (SRUSDAT)

القيمة السوقية $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M إمداد دورة التداول 4.17M 4.17M 4.17M إجمالي العرض 4,173,828.653774006 4,173,828.653774006 4,173,828.653774006

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Senior USDat هي $ 4.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ SRUSDAT يبلغ 4.17M، مع إجمالي عرض 4173828.653774006. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.27M.