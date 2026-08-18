سعر Strata Senior NUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Senior NUSD (SRNUSD) اليوم هو $ 1.039، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SRNUSD الحالي إلى USD هو $ 1.039 لكل SRNUSD.

يحتل Strata Senior NUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,400,141، مع عرض متداول قدره 1.35M SRNUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SRNUSD بين $ 1.039 (أدنى) و$ 1.039 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.039، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.004.

على المدى القصير، تحرك SRNUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Strata Senior NUSD (SRNUSD)

القيمة السوقية $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M إمداد دورة التداول 1.35M 1.35M 1.35M إجمالي العرض 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Senior NUSD هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ SRNUSD يبلغ 1.35M، مع إجمالي عرض 1347230.397195722. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.