سعر Story (STORY)
سعر Story (STORY) المباشر لليوم هو USD 0.00002382. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STORY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Story الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25K
- تغيير سعر Story خلال اليوم هو +6.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Story مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Story مقابل USD هو $ +0.0000137533 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Story مقابل USD هو $ +0.0000098389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Story مقابل USD هو $ +0.000005986643762591853 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.77%
|30 يوم
|$ +0.0000137533
|+57.74%
|60 يوم
|$ +0.0000098389
|+41.31%
|90 يوم
|$ +0.000005986643762591853
|+33.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Story: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+6.77%
+5.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$STORY is the token fueling its charity platform called STORY. Story provides anyone, anywhere with the opportunity to share a story in a video no longer than 60 seconds about someone they know is deserving of some community support.
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