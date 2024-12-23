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سعر StorX (SRX) المباشر لليوم هو USD 0.096545 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.54M . يتم تحديث سعر SRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StorX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.32M - تغيير سعر StorX خلال اليوم هو +2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 502.74M

أداء سعر StorX (SRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.00251949 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.0405200137 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.0637099972 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.03882339811145369 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00251949 +2.68% 30 يوم $ +0.0405200137 +41.97% 60 يوم $ +0.0637099972 +65.99% 90 يوم $ +0.03882339811145369 +67.26%

تحليل سعر StorX (SRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StorX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.09115$ 0.09115 $ 0.09115 24 ساعة مرتفع $ 0.096247$ 0.096247 $ 0.096247 عالية طوال الوقت $ 4.69$ 4.69 $ 4.69 تغير السعر (1 ساعة) +1.64% تغير السعر (1يوم) +2.68% تغير السعر (7 أيام) -4.63%

معلومات سوق StorX (SRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: