سعر StorX (SRX)
سعر StorX (SRX) المباشر لليوم هو USD 0.096545. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.54M. يتم تحديث سعر SRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StorX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.32M
- تغيير سعر StorX خلال اليوم هو +2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 502.74M
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خلال اليوم، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.00251949 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.0405200137 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.0637099972 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StorX مقابل USD هو $ +0.03882339811145369 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00251949
|+2.68%
|30 يوم
|$ +0.0405200137
|+41.97%
|60 يوم
|$ +0.0637099972
|+65.99%
|90 يوم
|$ +0.03882339811145369
|+67.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StorX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.64%
+2.68%
-4.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StorX helps you securely encrypt, fragment and then distribute important data across multiple hosting nodes spread worldwide. StorX provides a democratic marketplace for hosting data, replacing the centralized intermediaries with a decentralized blockchain network. Exercise complete control and grant access over your data sets without any centralized intermediary.
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¥15.1228088
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₽9.9267569
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₹8.20342865
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Rp1,557.17720135
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