معلومات سعر Stoopid Cats (STOCAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00152819$ 0.00152819 $ 0.00152819 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) +40.95% تغير السعر (7 أيام) +40.95%

سعر Stoopid Cats (STOCAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STOCAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTOCAT على الإطلاق هو $ 0.00152819، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STOCAT 0.00% على مدار الساعة الماضية، -3.28% على مدار 24 ساعة، و +40.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stoopid Cats (STOCAT)

القيمة السوقية $ 256.02K$ 256.02K $ 256.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K إمداد دورة التداول 729.30M 729.30M 729.30M إجمالي العرض 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

القيمة السوقية الحالية لـ Stoopid Cats هي $ 256.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STOCAT يبلغ 729.30M، مع إجمالي عرض 1489005018.13. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 522.71K.