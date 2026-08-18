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سعر Stonks on ETH المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ STONKS هي 131,290 USD. تابع تحديثات أسعار STONKS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Stonks on ETH المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ STONKS هي 131,290 USD. تابع تحديثات أسعار STONKS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STONKS

معلومات سعر STONKS

ما هو STONKS

الموقع الرسمي لـ STONKS

اقتصاد توكن STONKS

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شعار Stonks on ETH

سعر Stonks on ETH (STONKS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STONKS إلى USD:

$0.000000311483
$0.000000311483$0.000000311483
+1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Stonks on ETH (STONKS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:23:33 (UTC+8)

سعر Stonks on ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Stonks on ETH (STONKS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STONKS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STONKS.

يحتل Stonks on ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 131,290، مع عرض متداول قدره 420.69B STONKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STONKS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STONKS بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و+2.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Stonks on ETH (STONKS)

$ 131.29K
$ 131.29K$ 131.29K

--
----

$ 131.29K
$ 131.29K$ 131.29K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stonks on ETH هي $ 131.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STONKS يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 131.29K.

سجل سعر Stonks on ETH بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

+1.08%

+2.13%

+2.13%

سجل سعر Stonks on ETH (STONKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stonks on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stonks on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stonks on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stonks on ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.08%
30 يوم$ 0-19.66%
60 يوم$ 0-19.70%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Stonks on ETH

Stonks on ETH (STONKS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STONKS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStonks on ETH (STONKS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stonks on ETH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Stonks on ETH الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STONKS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Stonks on ETH.

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المصدر Stonks on ETH (STONKS)

الموقع الرسمي

الفئة :

4chan-ThemedEthereum EcosystemMeme

نبذة عن Stonks on ETH

ما هو السعر الحالي لـ Stonks on ETH؟

يُتداول بسعر $، وقد أظهرت Stonks on ETH حركة سعرية بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم STONKS؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 420690000000.0 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Stonks on ETH؟

تبلغ قيمتها السوقية $131290، وتحتل المرتبة #5332 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت STONKS حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $ و$، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب Stonks on ETH مع فئة NFT,Solana Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Solana Meme,4chan-Themed؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة NFT,Solana Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Solana Meme,4chan-Themed، يتنافس STONKS مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Stonks on ETH

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:23:33 (UTC+8)

تحديثات Stonks on ETH (STONKS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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