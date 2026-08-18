سعر Stonks on ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Stonks on ETH (STONKS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STONKS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STONKS.

يحتل Stonks on ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 131,290، مع عرض متداول قدره 420.69B STONKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STONKS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STONKS بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و+2.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Stonks on ETH (STONKS)

القيمة السوقية $ 131.29K$ 131.29K $ 131.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 131.29K$ 131.29K $ 131.29K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stonks on ETH هي $ 131.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STONKS يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 131.29K.