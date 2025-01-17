سعر STO Operating System Token (STO)
سعر STO Operating System Token (STO) المباشر لليوم هو USD 0.34947. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STO Operating System Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 278.92K
- تغيير سعر STO Operating System Token خلال اليوم هو -5.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ -0.0184064227213807 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ +0.8656918471 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0184064227213807
|-5.00%
|30 يوم
|$ +0.8656918471
|+247.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STO Operating System Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-5.00%
+9.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The STO aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and to provide access to digital assets worldwide. Through many partners, we will create a framework for safe transactions of high-value, low-monetary resources such as real estate and bonds through distributed ledger. Currently, we have about 100 partners in Korea, and we will start the first business in the first quarter of 2024.
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