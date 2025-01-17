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سعر STO Operating System Token (STO) المباشر لليوم هو USD 0.34947 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STO Operating System Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 278.92K - تغيير سعر STO Operating System Token خلال اليوم هو -5.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر STO Operating System Token (STO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ -0.0184064227213807 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ +0.8656918471 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STO Operating System Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0184064227213807 -5.00% 30 يوم $ +0.8656918471 +247.72% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر STO Operating System Token (STO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STO Operating System Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.341049$ 0.341049 $ 0.341049 24 ساعة مرتفع $ 0.367877$ 0.367877 $ 0.367877 عالية طوال الوقت $ 0.38051$ 0.38051 $ 0.38051 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -5.00% تغير السعر (7 أيام) +9.01%

معلومات سوق STO Operating System Token (STO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: