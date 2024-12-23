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سعر STO Cash (STOC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.23K . يتم تحديث سعر STOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STO Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.76K - تغيير سعر STO Cash خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.08B

أداء سعر STO Cash (STOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STO Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STO Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STO Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STO Cash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -94.64% 60 يوم $ 0 -94.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر STO Cash (STOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STO Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.052639$ 0.052639 $ 0.052639 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق STO Cash (STOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: