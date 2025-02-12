شعار Stkd SCRT

سعر Stkd SCRT (STKD)

USD

مخطط سعر Stkd SCRT (STKD) المباشر

$0.458883
$0.458883$0.458883
-5.30%(1D)

سعر Stkd SCRT (STKD) لليوم

سعر Stkd SCRT (STKD) المباشر لليوم هو USD 0.458879. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stkd SCRT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 517.90K
- تغيير سعر Stkd SCRT خلال اليوم هو -5.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STKD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STKD.

أداء سعر Stkd SCRT (STKD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.0260479634739905 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.1916373233 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.2417948629 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ +0.09503645491462766 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0260479634739905-5.37%
30 يوم$ -0.1916373233-41.76%
60 يوم$ -0.2417948629-52.69%
90 يوم$ +0.09503645491462766+26.12%

تحليل سعر Stkd SCRT (STKD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stkd SCRT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.455338
$ 0.455338$ 0.455338

$ 0.49242
$ 0.49242$ 0.49242

$ 6.46
$ 6.46$ 6.46

+0.43%

-5.37%

+3.40%

معلومات سوق Stkd SCRT (STKD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 517.90K
$ 517.90K$ 517.90K

0.00
0.00 0.00

ما هو Stkd SCRT ( STKD )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Stkd SCRT (STKD)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Stkd SCRT (STKD)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة STKD إلى العملات المحلية

1 STKD إلى AUD
A$0.72502882
1 STKD إلى GBP
0.3671032
1 STKD إلى EUR
0.44052384
1 STKD إلى USD
$0.458879
1 STKD إلى MYR
RM2.04660034
1 STKD إلى TRY
16.53799916
1 STKD إلى JPY
¥69.96069234
1 STKD إلى RUB
44.27723471
1 STKD إلى INR
39.82151962
1 STKD إلى IDR
Rp7,522.60535376
1 STKD إلى PHP
26.69299143
1 STKD إلى EGP
￡E.23.14585676
1 STKD إلى BRL
R$2.64314304
1 STKD إلى CAD
C$0.65160818
1 STKD إلى BDT
55.73544334
1 STKD إلى NGN
690.03929625
1 STKD إلى UAH
19.13066551
1 STKD إلى VES
Bs27.53274
1 STKD إلى PKR
Rs128.03182979
1 STKD إلى KZT
232.22489553
1 STKD إلى THB
฿15.62941874
1 STKD إلى TWD
NT$15.06040878
1 STKD إلى CHF
Fr0.41757989
1 STKD إلى HKD
HK$3.57466741
1 STKD إلى MAD
.د.م4.60714516