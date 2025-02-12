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سعر Stkd SCRT (STKD) المباشر لليوم هو USD 0.458879 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STKD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stkd SCRT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 517.90K - تغيير سعر Stkd SCRT خلال اليوم هو -5.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stkd SCRT (STKD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.0260479634739905 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.1916373233 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.2417948629 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ +0.09503645491462766 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0260479634739905 -5.37% 30 يوم $ -0.1916373233 -41.76% 60 يوم $ -0.2417948629 -52.69% 90 يوم $ +0.09503645491462766 +26.12%

تحليل سعر Stkd SCRT (STKD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stkd SCRT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.455338$ 0.455338 $ 0.455338 24 ساعة مرتفع $ 0.49242$ 0.49242 $ 0.49242 عالية طوال الوقت $ 6.46$ 6.46 $ 6.46 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -5.37% تغير السعر (7 أيام) +3.40%

معلومات سوق Stkd SCRT (STKD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: