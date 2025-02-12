سعر Stkd SCRT (STKD)
سعر Stkd SCRT (STKD) المباشر لليوم هو USD 0.458879. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stkd SCRT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 517.90K
- تغيير سعر Stkd SCRT خلال اليوم هو -5.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.0260479634739905 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.1916373233 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ -0.2417948629 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stkd SCRT مقابل USD هو $ +0.09503645491462766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0260479634739905
|-5.37%
|30 يوم
|$ -0.1916373233
|-41.76%
|60 يوم
|$ -0.2417948629
|-52.69%
|90 يوم
|$ +0.09503645491462766
|+26.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stkd SCRT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-5.37%
+3.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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