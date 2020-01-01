توكنوميكس Stink Coin (STINKCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stink Coin (STINKCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stink Coin (STINKCOIN) Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. الموقع الرسمي: https://www.stinkcoin.dev اشتر STINKCOIN الآن!

توكنوميكس Stink Coin (STINKCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stink Coin (STINKCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.30K $ 18.30K $ 18.30K إجمالي العرض: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M العرض المتداول: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.30K $ 18.30K $ 18.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Stink Coin (STINKCOIN)

توكنوميكس Stink Coin (STINKCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stink Coin (STINKCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STINKCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STINKCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STINKCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن STINKCOIN!

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