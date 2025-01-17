سعر Stink Coin (STINKCOIN)
سعر Stink Coin (STINKCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 870.66K. يتم تحديث سعر STINKCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stink Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 775.77K
- تغيير سعر Stink Coin خلال اليوم هو +33.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Stink Coin مقابل USD هو $ +0.0002111 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stink Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stink Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stink Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002111
|+33.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stink Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+33.27%
-51.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.
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