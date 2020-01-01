توكنوميكس STIMA (STIMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STIMA (STIMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STIMA (STIMA) STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform. الموقع الرسمي: https://stima.io/ اشتر STIMA الآن!

توكنوميكس STIMA (STIMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STIMA (STIMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M إجمالي العرض: $ 31.87M $ 31.87M $ 31.87M العرض المتداول: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.88M $ 31.88M $ 31.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 190.29 $ 190.29 $ 190.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.749818 $ 0.749818 $ 0.749818 السعر الحالي: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 معرفة المزيد عن سعر STIMA (STIMA)

توكنوميكس STIMA (STIMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STIMA (STIMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STIMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STIMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STIMA، استكشف السعر المباشر لتوكن STIMA!

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