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سعر STIMA (STIMA) المباشر لليوم هو USD 1.007 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.21M . يتم تحديث سعر STIMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STIMA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.25K - تغيير سعر STIMA خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.19M

أداء سعر STIMA (STIMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STIMA مقابل USD هو $ -0.000143911824159 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STIMA مقابل USD هو $ -0.0073883590 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STIMA مقابل USD هو $ -0.0028365176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STIMA مقابل USD هو $ -0.007542685345457 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000143911824159 -0.01% 30 يوم $ -0.0073883590 -0.73% 60 يوم $ -0.0028365176 -0.28% 90 يوم $ -0.007542685345457 -0.74%

تحليل سعر STIMA (STIMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STIMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999254$ 0.999254 $ 0.999254 24 ساعة مرتفع $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 عالية طوال الوقت $ 190.29$ 190.29 $ 190.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.09%

معلومات سوق STIMA (STIMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: