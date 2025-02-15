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سعر stickbug (STICKBUG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STICKBUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق stickbug الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 306.03 - تغيير سعر stickbug خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر stickbug (STICKBUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر stickbug مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر stickbug مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر stickbug مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر stickbug مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.46% 30 يوم $ 0 -4.83% 60 يوم $ 0 -99.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر stickbug (STICKBUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر stickbug: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00321283$ 0.00321283 $ 0.00321283 عالية طوال الوقت $ 0.307996$ 0.307996 $ 0.307996 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) +1.73%

معلومات سوق stickbug (STICKBUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: