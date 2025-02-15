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سعر Stick on Kaspa (STICK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stick on Kaspa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.10K - تغيير سعر Stick on Kaspa خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stick on Kaspa (STICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ 0 -77.15% 60 يوم $ 0 -88.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stick on Kaspa (STICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stick on Kaspa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00161281$ 0.00161281 $ 0.00161281 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) +4.23%

معلومات سوق Stick on Kaspa (STICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: