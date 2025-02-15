سعر Stick on Kaspa (STICK)
سعر Stick on Kaspa (STICK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stick on Kaspa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.10K
- تغيير سعر Stick on Kaspa خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stick on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ 0
|-77.15%
|60 يوم
|$ 0
|-88.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stick on Kaspa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.20%
+4.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Long before AI-generated frogs, cats, and dogs took over, there was STICK—the simplest, rawest form of expression, the very first meme drawn by human hands. Inspired by those ancient stick figures scrawled on cave walls, our developer, fed up with overdone, lifeless AI creations, brought STICK to life as a fresh and original narrative.
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