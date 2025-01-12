سعر STI6900 (STI)
سعر STI6900 (STI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.71K. يتم تحديث سعر STI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STI6900 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.77
- تغيير سعر STI6900 خلال اليوم هو +0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00T
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خلال اليوم، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.61%
|30 يوم
|$ 0
|-27.66%
|60 يوم
|$ 0
|-25.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STI6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.61%
-8.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
welcome to STI6900, the ultimate memecoin with limitless potential and a miku-approved twist. imagine the power of the entire straits times index packed into tiny, playful crypto coins, curated by hatsune miku herself—ready to shake up the market like never before. Beloved Degens, if you somehow get this message. Please send me gains. Please send me pumps. Please send me memes. Please send me moonshots. Please send me diamond-handed sentiment. I need your help soon, Degens, think we YOLO'd that somewhere as well...
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