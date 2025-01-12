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سعر STI6900 (STI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.71K . يتم تحديث سعر STI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STI6900 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.77 - تغيير سعر STI6900 خلال اليوم هو +0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00T

أداء سعر STI6900 (STI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STI6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.61% 30 يوم $ 0 -27.66% 60 يوم $ 0 -25.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر STI6900 (STI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STI6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.61% تغير السعر (7 أيام) -8.22%

معلومات سوق STI6900 (STI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: