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سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) المباشر لليوم هو USD 0.01660641 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.04M . يتم تحديث سعر GST-SOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STEPN Green Satoshi Token on Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M - تغيير سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B

أداء سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana مقابل USD هو $ -0.0020192398 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana مقابل USD هو $ +0.0073447959 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana مقابل USD هو $ +0.003307428778318244 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.47% 30 يوم $ -0.0020192398 -12.15% 60 يوم $ +0.0073447959 +44.23% 90 يوم $ +0.003307428778318244 +24.87%

تحليل سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STEPN Green Satoshi Token on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01620287$ 0.01620287 $ 0.01620287 24 ساعة مرتفع $ 0.01778552$ 0.01778552 $ 0.01778552 عالية طوال الوقت $ 8.51$ 8.51 $ 8.51 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) -27.45%

معلومات سوق STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: