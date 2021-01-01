توكنوميكس STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. الموقع الرسمي: https://stepn.com/ اشتر GST-ETH الآن!

توكنوميكس STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 586.07K $ 586.07K $ 586.07K إجمالي العرض: $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M العرض المتداول: $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 586.07K $ 586.07K $ 586.07K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00694626 $ 0.00694626 $ 0.00694626 السعر الحالي: $ 0.00694951 $ 0.00694951 $ 0.00694951 معرفة المزيد عن سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

توكنوميكس STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GST-ETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GST-ETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GST-ETH، استكشف السعر المباشر لتوكن GST-ETH!

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