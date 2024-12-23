سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)
سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) المباشر لليوم هو USD 0.01343358. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر GST-ETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STEPN Green Satoshi Token on ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.32K
- تغيير سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.33M
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خلال اليوم، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ -0.00016975111154109 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ +0.0035455220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ +0.0020911650 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ +0.000136047133701501 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016975111154109
|-1.24%
|30 يوم
|$ +0.0035455220
|+26.39%
|60 يوم
|$ +0.0020911650
|+15.57%
|90 يوم
|$ +0.000136047133701501
|+1.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-1.24%
-6.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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