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سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) المباشر لليوم هو USD 0.01343358 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر GST-ETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STEPN Green Satoshi Token on ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.32K - تغيير سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH خلال اليوم هو -1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.33M

أداء سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ -0.00016975111154109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ +0.0035455220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ +0.0020911650 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH مقابل USD هو $ +0.000136047133701501 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00016975111154109 -1.24% 30 يوم $ +0.0035455220 +26.39% 60 يوم $ +0.0020911650 +15.57% 90 يوم $ +0.000136047133701501 +1.02%

تحليل سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STEPN Green Satoshi Token on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01312211$ 0.01312211 $ 0.01312211 24 ساعة مرتفع $ 0.0136173$ 0.0136173 $ 0.0136173 عالية طوال الوقت $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -6.05%

معلومات سوق STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: