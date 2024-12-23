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سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) المباشر لليوم هو USD 0.00482301 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M . يتم تحديث سعر GST-BSC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STEPN Green Satoshi Token on BSC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97K - تغيير سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC خلال اليوم هو -1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 209.52M

أداء سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC مقابل USD هو $ -0.0008486375 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC مقابل USD هو $ -0.0004313280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC مقابل USD هو $ -0.002937134680987681 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.71% 30 يوم $ -0.0008486375 -17.59% 60 يوم $ -0.0004313280 -8.94% 90 يوم $ -0.002937134680987681 -37.84%

تحليل سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STEPN Green Satoshi Token on BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00468517$ 0.00468517 $ 0.00468517 24 ساعة مرتفع $ 0.00502835$ 0.00502835 $ 0.00502835 عالية طوال الوقت $ 45.31$ 45.31 $ 45.31 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -1.71% تغير السعر (7 أيام) -16.00%

معلومات سوق STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: