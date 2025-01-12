سعر StepEx (SPEX)
سعر StepEx (SPEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.37K. يتم تحديث سعر SPEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StepEx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.04
- تغيير سعر StepEx خلال اليوم هو +3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 120.00M
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خلال اليوم، كان سعر StepEx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StepEx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StepEx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StepEx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.82%
|30 يوم
|$ 0
|-14.61%
|60 يوم
|$ 0
|-4.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StepEx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+3.82%
-3.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralized exchange is one of the core applications on the blockchain. This also applies to the Step network, Stepex is the main DEX of the ecosystem. The ecosystem's native token and many application tokens launched on it require access to a native DEX. StepEx will support this need.
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