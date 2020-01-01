توكنوميكس Step Staked SOL (STEPSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Step Staked SOL (STEPSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Step Staked SOL (STEPSOL) Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. الموقع الرسمي: https://www.step.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.step.finance/ اشتر STEPSOL الآن!

توكنوميكس Step Staked SOL (STEPSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Step Staked SOL (STEPSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 305.63K $ 305.63K $ 305.63K إجمالي العرض: $ 1.35K $ 1.35K $ 1.35K العرض المتداول: $ 1.35K $ 1.35K $ 1.35K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 305.63K $ 305.63K $ 305.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 300.06 $ 300.06 $ 300.06 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 103.45 $ 103.45 $ 103.45 السعر الحالي: $ 227.02 $ 227.02 $ 227.02 معرفة المزيد عن سعر Step Staked SOL (STEPSOL)

توكنوميكس Step Staked SOL (STEPSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Step Staked SOL (STEPSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STEPSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STEPSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STEPSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن STEPSOL!

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