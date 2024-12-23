سعر Step Staked SOL (STEPSOL)
سعر Step Staked SOL (STEPSOL) المباشر لليوم هو USD 182.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M. يتم تحديث سعر STEPSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Step Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.10K
- تغيير سعر Step Staked SOL خلال اليوم هو -2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.81K
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خلال اليوم، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ -5.026429731777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ -54.1537644520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ +7.2310563880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ +38.49430892023724 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5.026429731777
|-2.68%
|30 يوم
|$ -54.1537644520
|-29.73%
|60 يوم
|$ +7.2310563880
|+3.97%
|90 يوم
|$ +38.49430892023724
|+26.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Step Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-2.68%
-21.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
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