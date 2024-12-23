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سعر Step Staked SOL (STEPSOL) المباشر لليوم هو USD 182.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M . يتم تحديث سعر STEPSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Step Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.10K - تغيير سعر Step Staked SOL خلال اليوم هو -2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.81K

أداء سعر Step Staked SOL (STEPSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ -5.026429731777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ -54.1537644520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ +7.2310563880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Step Staked SOL مقابل USD هو $ +38.49430892023724 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -5.026429731777 -2.68% 30 يوم $ -54.1537644520 -29.73% 60 يوم $ +7.2310563880 +3.97% 90 يوم $ +38.49430892023724 +26.80%

تحليل سعر Step Staked SOL (STEPSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Step Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 181.33$ 181.33 $ 181.33 24 ساعة مرتفع $ 190.55$ 190.55 $ 190.55 عالية طوال الوقت $ 266.7$ 266.7 $ 266.7 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -21.36%

معلومات سوق Step Staked SOL (STEPSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: