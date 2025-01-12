سعر Stem Cell Coin (SCC)
سعر Stem Cell Coin (SCC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stem Cell Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.05
- تغيير سعر Stem Cell Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stem Cell Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stem Cell Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stem Cell Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stem Cell Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.72%
|60 يوم
|$ 0
|-47.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stem Cell Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-10.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The STEM CELL PROJECT team created a special technology to quickly and accurately produce STEM cells for batch processing. By further expanding this technology and optimizing the cost of stem cell therapy, SCC’s goal is to create an environment where people who really need regenerative medicine can receive this treatment on an equal footing.
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