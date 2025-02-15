سعر STELSI (STLS)
سعر STELSI (STLS) المباشر لليوم هو USD 0.060073. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STELSI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.65K
- تغيير سعر STELSI خلال اليوم هو -2.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر STELSI مقابل USD هو $ -0.00131322128997401 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STELSI مقابل USD هو $ +0.0033804518 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STELSI مقابل USD هو $ -0.0179609799 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STELSI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00131322128997401
|-2.13%
|30 يوم
|$ +0.0033804518
|+5.63%
|60 يوم
|$ -0.0179609799
|-29.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STELSI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-2.13%
+23.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STELSI is an innovative project that merges blockchain technology with virtual environments to create a platform where the true value of architecture can shine in a transparent and fair environment.
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