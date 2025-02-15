سعر StellaSwap Staked DOT (STDOT)
سعر StellaSwap Staked DOT (STDOT) المباشر لليوم هو USD 6.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STDOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StellaSwap Staked DOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.47
- تغيير سعر StellaSwap Staked DOT خلال اليوم هو -1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -0.080016009137443 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -1.5639172830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -2.4352450470 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -0.499462603177849 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.080016009137443
|-1.30%
|30 يوم
|$ -1.5639172830
|-25.93%
|60 يوم
|$ -2.4352450470
|-40.38%
|90 يوم
|$ -0.499462603177849
|-7.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StellaSwap Staked DOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-1.30%
+14.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid Staking Derivative of Polkadot (DOT) token by StellaSwap
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