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سعر StellaSwap Staked DOT (STDOT) المباشر لليوم هو USD 6.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STDOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StellaSwap Staked DOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.47 - تغيير سعر StellaSwap Staked DOT خلال اليوم هو -1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر StellaSwap Staked DOT (STDOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -0.080016009137443 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -1.5639172830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -2.4352450470 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StellaSwap Staked DOT مقابل USD هو $ -0.499462603177849 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.080016009137443 -1.30% 30 يوم $ -1.5639172830 -25.93% 60 يوم $ -2.4352450470 -40.38% 90 يوم $ -0.499462603177849 -7.64%

تحليل سعر StellaSwap Staked DOT (STDOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StellaSwap Staked DOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 24 ساعة مرتفع $ 6.3$ 6.3 $ 6.3 عالية طوال الوقت $ 13.31$ 13.31 $ 13.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -1.30% تغير السعر (7 أيام) +14.03%

معلومات سوق StellaSwap Staked DOT (STDOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: