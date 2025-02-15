سعر Stellar Synthetic USD (SUSD)
سعر Stellar Synthetic USD (SUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998704. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stellar Synthetic USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.44K
- تغيير سعر Stellar Synthetic USD خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUSD.
خلال اليوم، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ -0.0002116186470567 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002116186470567
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stellar Synthetic USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUSD إلى AUD
A$1.56796528
|1 SUSD إلى GBP
￡0.78897616
|1 SUSD إلى EUR
€0.9487688
|1 SUSD إلى USD
$0.998704
|1 SUSD إلى MYR
RM4.42425872
|1 SUSD إلى TRY
₺36.17305888
|1 SUSD إلى JPY
¥152.12259328
|1 SUSD إلى RUB
₽90.94198624
|1 SUSD إلى INR
₹86.55767568
|1 SUSD إلى IDR
Rp16,108.12677712
|1 SUSD إلى PHP
₱57.675156
|1 SUSD إلى EGP
￡E.50.52443536
|1 SUSD إلى BRL
R$5.6926128
|1 SUSD إلى CAD
C$1.40817264
|1 SUSD إلى BDT
৳121.02295072
|1 SUSD إلى NGN
₦1,510.8893464
|1 SUSD إلى UAH
₴41.446216
|1 SUSD إلى VES
Bs60.920944
|1 SUSD إلى PKR
Rs278.888092
|1 SUSD إلى KZT
₸495.13746912
|1 SUSD إلى THB
฿33.66631184
|1 SUSD إلى TWD
NT$32.63764672
|1 SUSD إلى CHF
Fr0.88884656
|1 SUSD إلى HKD
HK$7.76991712
|1 SUSD إلى MAD
.د.م9.9371048