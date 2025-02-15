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سعر Stellar Synthetic USD (SUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998704 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stellar Synthetic USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.44K - تغيير سعر Stellar Synthetic USD خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stellar Synthetic USD (SUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ -0.0002116186470567 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stellar Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002116186470567 -0.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stellar Synthetic USD (SUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stellar Synthetic USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994622$ 0.994622 $ 0.994622 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Stellar Synthetic USD (SUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: