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سعر steep jubs (OPPLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPPLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق steep jubs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.30 - تغيير سعر steep jubs خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر steep jubs (OPPLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +11.55% 60 يوم $ 0 -9.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر steep jubs (OPPLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر steep jubs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.005433$ 0.005433 $ 0.005433 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.11%

معلومات سوق steep jubs (OPPLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: