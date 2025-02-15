سعر steep jubs (OPPLE)
سعر steep jubs (OPPLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPPLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق steep jubs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.30
- تغيير سعر steep jubs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر steep jubs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+11.55%
|60 يوم
|$ 0
|-9.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر steep jubs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Steep Jubs Club (Ticker: $OPPLE) is a tongue-in-cheek parody coin inspired by the legendary Steve Jobs and his iconic brainchild, Apple. Embracing the spirit of innovation and disruption, Steep Jubs Club offers a humorous take on meme coin culture while delivering a unique investment opportunity. With a limited token supply, LP burning, and a commitment to keeping the community engaged through exclusive content, Steep Jubs Club aims to stand out in the crowded cryptocurrency landscape. Disclaimer: Steep Jubs Club is designed for entertainment purposes only and does not constitute financial advice. Participation in this project entails inherent risks, and users are encouraged to conduct their own research before investing."
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