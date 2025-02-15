سعر Steamboat Willie (MICKEY)
سعر Steamboat Willie (MICKEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MICKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Steamboat Willie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر Steamboat Willie خلال اليوم هو +3.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.61%
|30 يوم
|$ 0
|-43.07%
|60 يوم
|$ 0
|-62.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Steamboat Willie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+3.61%
+8.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are the first project to take advantage of the copyright laws being lifted on Steamboat Willie on January 1, 2024 and are dropping an NFT collection featuring the iconic character. You can only get the Steamboat Willie NFTs using $MICKEY, which will be burned after mint is done. 1928 supply + instant reveal (12am ET/9pm PT) Jan 1st, 2024.
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