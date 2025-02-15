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سعر Steamboat Willie (MICKEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MICKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steamboat Willie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K - تغيير سعر Steamboat Willie خلال اليوم هو +3.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Steamboat Willie (MICKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steamboat Willie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.61% 30 يوم $ 0 -43.07% 60 يوم $ 0 -62.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Steamboat Willie (MICKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steamboat Willie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00569554$ 0.00569554 $ 0.00569554 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +3.61% تغير السعر (7 أيام) +8.16%

معلومات سوق Steamboat Willie (MICKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: