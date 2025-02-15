سعر StealthSDK (STEALTH)
سعر StealthSDK (STEALTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STEALTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StealthSDK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 640.83K
- تغيير سعر StealthSDK خلال اليوم هو -22.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر StealthSDK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StealthSDK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StealthSDK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StealthSDK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.23%
|30 يوم
|$ 0
|-95.78%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StealthSDK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.77%
-22.23%
-52.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$STEALTH is an open source AI agent game framework based on Eliza, with optimized integration, to help developers seamlessly deploy complex intelligence into dynamic game worlds. It has reached a cooperation with ai16z.
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