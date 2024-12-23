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سعر SteakHut Finance (STEAK)

USD

مخطط سعر SteakHut Finance (STEAK) المباشر

$0.756764
$0.756764$0.756764
-1.20%(1D)

سعر SteakHut Finance (STEAK) لليوم

سعر SteakHut Finance (STEAK) المباشر لليوم هو USD 0.757585. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M. يتم تحديث سعر STEAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SteakHut Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.67K
- تغيير سعر SteakHut Finance خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.74M

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أداء سعر SteakHut Finance (STEAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ -0.0089505211413418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ +0.0635469873 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ +0.5345861430 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ +0.3114156321863972 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0089505211413418-1.16%
30 يوم$ +0.0635469873+8.39%
60 يوم$ +0.5345861430+70.56%
90 يوم$ +0.3114156321863972+69.80%

تحليل سعر SteakHut Finance (STEAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SteakHut Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.736647
$ 0.736647$ 0.736647

$ 0.782316
$ 0.782316$ 0.782316

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

-0.52%

-1.16%

-35.65%

معلومات سوق SteakHut Finance (STEAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 4.67K
$ 4.67K$ 4.67K

1.74M
1.74M 1.74M

ما هو SteakHut Finance ( STEAK )

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

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المصدر SteakHut Finance (STEAK)

مستند تقني
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