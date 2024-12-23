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سعر SteakHut Finance (STEAK) المباشر لليوم هو USD 0.757585 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M . يتم تحديث سعر STEAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SteakHut Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.67K - تغيير سعر SteakHut Finance خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.74M

أداء سعر SteakHut Finance (STEAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ -0.0089505211413418 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ +0.0635469873 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ +0.5345861430 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SteakHut Finance مقابل USD هو $ +0.3114156321863972 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0089505211413418 -1.16% 30 يوم $ +0.0635469873 +8.39% 60 يوم $ +0.5345861430 +70.56% 90 يوم $ +0.3114156321863972 +69.80%

تحليل سعر SteakHut Finance (STEAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SteakHut Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.736647$ 0.736647 $ 0.736647 24 ساعة مرتفع $ 0.782316$ 0.782316 $ 0.782316 عالية طوال الوقت $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) -35.65%

معلومات سوق SteakHut Finance (STEAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: