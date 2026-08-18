سعر Steakhouse WETH V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) اليوم هو $ 1,928.37، مع تغير بنسبة 0.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STEAKETH الحالي إلى USD هو $ 1,928.37 لكل STEAKETH.

يحتل Steakhouse WETH V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,644,632، مع عرض متداول قدره 8.63K STEAKETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STEAKETH بين $ 1,913.1 (أدنى) و$ 1,941.64 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3,394.14، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,773.09.

على المدى القصير، تحرك STEAKETH بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و+1.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Steakhouse WETH V2 (STEAKETH)

القيمة السوقية $ 16.64M$ 16.64M $ 16.64M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.64M$ 16.64M $ 16.64M إمداد دورة التداول 8.63K 8.63K 8.63K إجمالي العرض 8,631.468295138848 8,631.468295138848 8,631.468295138848

القيمة السوقية الحالية لـ Steakhouse WETH V2 هي $ 16.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STEAKETH يبلغ 8.63K، مع إجمالي عرض 8631.468295138848. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.64M.