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سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) المباشر لليوم هو USD 97,587 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STEAKWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steakhouse WBTC Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ +452.19 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ -2,021.6318094000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ -8,345.8939662000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +452.19 +0.47% 30 يوم $ -2,021.6318094000 -2.07% 60 يوم $ -8,345.8939662000 -8.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 96,294$ 96,294 $ 96,294 24 ساعة مرتفع $ 98,500$ 98,500 $ 98,500 عالية طوال الوقت $ 108,691$ 108,691 $ 108,691 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) +0.67%

معلومات سوق Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: