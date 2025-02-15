سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC)
سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) المباشر لليوم هو USD 97,587. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STEAKWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Steakhouse WBTC Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault خلال اليوم هو +0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ +452.19 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ -2,021.6318094000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ -8,345.8939662000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +452.19
|+0.47%
|30 يوم
|$ -2,021.6318094000
|-2.07%
|60 يوم
|$ -8,345.8939662000
|-8.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse WBTC Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+0.47%
+0.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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