سعر Steakhouse USDT V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) اليوم هو $ 1.021، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STEAKUSDT الحالي إلى USD هو $ 1.021 لكل STEAKUSDT.

يحتل Steakhouse USDT V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,780,281، مع عرض متداول قدره 59.50M STEAKUSDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STEAKUSDT بين $ 1.019 (أدنى) و$ 1.025 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.028، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.994793.

على المدى القصير، تحرك STEAKUSDT بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

القيمة السوقية $ 60.78M$ 60.78M $ 60.78M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.78M$ 60.78M $ 60.78M إمداد دورة التداول 59.50M 59.50M 59.50M إجمالي العرض 59,504,219.15956408 59,504,219.15956408 59,504,219.15956408

القيمة السوقية الحالية لـ Steakhouse USDT V2 هي $ 60.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STEAKUSDT يبلغ 59.50M، مع إجمالي عرض 59504219.15956408. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.78M.