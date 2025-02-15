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سعر Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STEAKUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steakhouse USDT Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Steakhouse USDT Morpho Vault خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0001316 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0057910512 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0146621728 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001316 +0.01% 30 يوم $ +0.0057910512 +0.54% 60 يوم $ +0.0146621728 +1.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse USDT Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 24 ساعة مرتفع $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: