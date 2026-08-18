سعر Steakhouse USDC V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) اليوم هو $ 1.027، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STEAKUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.027 لكل STEAKUSDC.

يحتل Steakhouse USDC V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 90,921,644، مع عرض متداول قدره 88.50M STEAKUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STEAKUSDC بين $ 1.025 (أدنى) و$ 1.031 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.034، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.005.

على المدى القصير، تحرك STEAKUSDC بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC)

القيمة السوقية $ 90.92M$ 90.92M $ 90.92M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 90.92M$ 90.92M $ 90.92M إمداد دورة التداول 88.50M 88.50M 88.50M إجمالي العرض 88,497,449.63978593 88,497,449.63978593 88,497,449.63978593

القيمة السوقية الحالية لـ Steakhouse USDC V2 هي $ 90.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STEAKUSDC يبلغ 88.50M، مع إجمالي عرض 88497449.63978593. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.92M.