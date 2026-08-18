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سعر Steakhouse USDC V2 المباشر اليوم هو 1.027 USD. القيمة السوقية لـ STEAKUSDC هي 90,921,644 USD. تابع تحديثات أسعار STEAKUSDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Steakhouse USDC V2 المباشر اليوم هو 1.027 USD. القيمة السوقية لـ STEAKUSDC هي 90,921,644 USD. تابع تحديثات أسعار STEAKUSDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STEAKUSDC

معلومات سعر STEAKUSDC

ما هو STEAKUSDC

الموقع الرسمي لـ STEAKUSDC

اقتصاد توكن STEAKUSDC

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سعر Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STEAKUSDC إلى USD:

$1.028
$1.028$1.028
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:20:25 (UTC+8)

سعر Steakhouse USDC V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) اليوم هو $ 1.027، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STEAKUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.027 لكل STEAKUSDC.

يحتل Steakhouse USDC V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 90,921,644، مع عرض متداول قدره 88.50M STEAKUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STEAKUSDC بين $ 1.025 (أدنى) و$ 1.031 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.034، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.005.

على المدى القصير، تحرك STEAKUSDC بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC)

$ 90.92M
$ 90.92M$ 90.92M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.92M
$ 90.92M$ 90.92M

88.50M
88.50M 88.50M

88,497,449.63978593
88,497,449.63978593 88,497,449.63978593

القيمة السوقية الحالية لـ Steakhouse USDC V2 هي $ 90.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STEAKUSDC يبلغ 88.50M، مع إجمالي عرض 88497449.63978593. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.92M.

سجل سعر Steakhouse USDC V2 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24 ساعة منخفض
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24 ساعة مرتفع

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.06%

-0.03%

+0.00%

+0.00%

سجل سعر Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse USDC V2 مقابل USD هو $ -0.000339897877700279 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse USDC V2 مقابل USD هو $ +0.0020626268 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse USDC V2 مقابل USD هو $ +0.0050111438 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse USDC V2 مقابل USD هو $ -0.0003784224511473 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000339897877700279-0.03%
30 يوم$ +0.0020626268+0.20%
60 يوم$ +0.0050111438+0.49%
90 يوم$ -0.0003784224511473-0.00%

توقعات أسعار Steakhouse USDC V2

Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STEAKUSDC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSteakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Steakhouse USDC V2 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Steakhouse USDC V2 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STEAKUSDC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Steakhouse USDC V2.

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نبذة عن Steakhouse USDC V2

ما هو سعر السوق الحالي لـ Steakhouse USDC V2؟

تبلغ قيمة Steakhouse USDC V2 $1.027، مع تحرك بنسبة -0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ STEAKUSDC؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ STEAKUSDC. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط Steakhouse USDC V2 على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ STEAKUSDC؟

تبلغ الكمية المتداولة 88498689.88899843، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Steakhouse USDC V2؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء STEAKUSDC بالمنافسين من فئة Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin، يتأثر زخم STEAKUSDC بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Steakhouse USDC V2

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:20:25 (UTC+8)

تحديثات Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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