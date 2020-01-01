توكنوميكس Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. الموقع الرسمي: https://www.steakhouse.financial/ اشتر STEAKUSDC الآن!

توكنوميكس Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 176.57M $ 176.57M $ 176.57M إجمالي العرض: $ 161.41M $ 161.41M $ 161.41M العرض المتداول: $ 161.41M $ 161.41M $ 161.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 176.57M $ 176.57M $ 176.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.61 $ 9.61 $ 9.61 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 السعر الحالي: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 معرفة المزيد عن سعر Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

توكنوميكس Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STEAKUSDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STEAKUSDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STEAKUSDC، استكشف السعر المباشر لتوكن STEAKUSDC!

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